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RENDICONTO GESTIONE 2025 Manfredonia, approvato il rendiconto di gestione 2025: migliorano i conti del Comune

Nel corso della seduta consiliare sono emersi anche alcuni temi considerati prioritari per il futuro dell’azione amministrativa

IL SINDACO LA MARCA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, il documento contabile che fotografa l’attività amministrativa dell’Ente e consente di verificare come sono state impiegate le risorse pubbliche nel corso dell’anno.

Si tratta di uno degli atti più importanti della programmazione finanziaria comunale, perché permette di valutare risultati raggiunti, investimenti realizzati e sostenibilità delle scelte amministrative adottate.

Dai dati illustrati emerge un progressivo miglioramento della situazione finanziaria del Comune, che continua a operare nell’ambito del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. L’Ente, si legge nella nota diffusa dall’amministrazione, ha mantenuto gli equilibri di bilancio e proseguito il percorso di risanamento e consolidamento avviato negli anni precedenti.

Particolarmente significativo il dato relativo alla parte disponibile del risultato di amministrazione: dopo il saldo negativo di circa 13,9 milioni di euro registrato nel 2022 e quello di circa 4,5 milioni nel 2023, il valore è tornato positivo nel 2024, consolidandosi ulteriormente nel 2025.

Secondo l’amministrazione comunale, il risultato è frutto di un lavoro che ha interessato il controllo degli equilibri finanziari, la gestione delle passività e il miglioramento degli indicatori economico-finanziari dell’Ente, con una crescente attenzione alla sostenibilità delle scelte nel medio e lungo periodo.

Nel corso della seduta consiliare sono emersi anche alcuni temi considerati prioritari per il futuro dell’azione amministrativa: il rafforzamento della capacità di riscossione dei tributi, la valorizzazione del patrimonio comunale, una programmazione più efficace degli investimenti e il consolidamento della struttura amministrativa.

«Sono questioni reali che non possono essere ignorate e che dovranno rappresentare una parte importante del lavoro dei prossimi anni», ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca, sottolineando inoltre l’importanza di un confronto condiviso nell’individuazione delle priorità per la città.

Sulla stessa linea l’assessora al Bilancio Cecilia Simone, che ha ricordato il percorso affrontato dall’Ente negli ultimi anni. «Pur nella consapevolezza delle difficoltà ancora presenti – ha affermato – oggi possiamo dire di essere impegnati in un cammino che punta a rafforzare le istituzioni, migliorare la qualità dell’azione amministrativa e creare le condizioni per uno sviluppo più stabile e duraturo».

L’assessora ha inoltre ringraziato la dirigente del Settore Economico-Finanziario, il personale comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro svolto nella predisposizione del rendiconto e nelle attività di monitoraggio e verifica dei conti dell’Ente.

L’approvazione del rendiconto rappresenta dunque un nuovo passaggio nel percorso di riequilibrio finanziario del Comune di Manfredonia, che punta a consolidare i risultati ottenuti e a rafforzare la capacità di programmazione per gli anni a venire.

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