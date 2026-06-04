MANFREDONIA – Una serata che richiama il fascino delle antiche feste di paese, tra luminarie, musica popolare, vino e sapori della tradizione. Venerdì 12 giugno, negli spazi del Regiohotel Manfredi, andrà in scena la quarta edizione di “Festa nel Borgo”, l’evento che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti simbolo dell’inizio dell’estate sipontina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di recuperare lo spirito autentico delle celebrazioni popolari pugliesi legate all’inizio del raccolto estivo, trasformando il borgo in una grande piazza di incontro, convivialità e condivisione. Un format che, grazie ai numerosi sold out delle precedenti edizioni, ha saputo conquistare pubblico proveniente da tutta la Capitanata e dal Gargano.

A partire dalle ore 20.30, gli ospiti saranno accolti da musica dal vivo e dalle atmosfere della tradizione popolare pugliese. Il percorso gastronomico proporrà sette postazioni dedicate alle eccellenze del territorio, accompagnate da una selezione di vini pugliesi raccontati dai sommelier di AIS Puglia, partner dell’evento insieme a LIKE – Guida ai Sapori della Puglia.

Nel menu figurano:

Bombette di Martina Franca, porchetta home-made e rosetta;

Schiacciata di semola con mortadella;

Pettole alla pizzaiola;

Pancetta arrotolata;

Treccione di fiordilatte e caciocavallo di grotta;

Strascinate bianche con ragù di braciola;

Krapfen con crema pasticcera.

Ad accompagnare le degustazioni saranno vini DOC pugliesi, con proposte tra bianco, rosato, rosso e prosecco.

Non solo enogastronomia

“Festa nel Borgo” non è soltanto un evento dedicato al gusto. Il programma prevede infatti spettacoli di artisti di strada, musica popolare e momenti di intrattenimento pensati per ricreare l’atmosfera delle tradizionali feste di paese. Un’esperienza immersiva che unisce cultura, identità territoriale e ospitalità in una cornice elegante ma profondamente legata alle radici della Puglia.

Biglietti e informazioni

I ticket sono acquistabili online attraverso il sito ufficiale festanelborgo.it. L’evento prenderà il via alle 20.30 presso il Regiohotel Manfredi, lungo la SP 58 per San Giovanni Rotondo. I posti sono limitati e l’organizzazione consiglia la prenotazione anticipata.

Con il suo mix di tradizione, gastronomia e spettacolo, “Festa nel Borgo” si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate manfredoniana, capace di raccontare l’identità del territorio attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni più autentiche.

A cura di Giovanna Tambo.