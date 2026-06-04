Edizione n° 6086

BALLON D'ESSAI

GINO LISA // Aeroporto Gino Lisa, al via i voli per Bergamo Orio al Serio
4 Giugno 2026 - ore  09:01

CALEMBOUR

FOGGIA DE AMICIS // Dodici anni dal crollo di via De Amicis: Foggia non dimentica
4 Giugno 2026 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, restituita la salma di Antonio Senisi: il cugino indagato per omicidio stradale

ANTONIO SENISI Manfredonia, restituita la salma di Antonio Senisi: il cugino indagato per omicidio stradale

Secondo la ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 15enne, amico e cugino in secondo grado

Manfredonia, restituita la salma di Antonio Senisi: il cugino indagato per omicidio stradale

Antonio Sinisi - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

È stata restituita alla famiglia la salma di Antonio Senisi, il 14enne di Manfredonia morto in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto in scooter a pochi chilometri dall’uscita Manfredonia Centro, lo scorso 2 giugno.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 15enne, amico e cugino in secondo grado, rimasto a sua volta ferito e tuttora ricoverato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, non in pericolo di vita.

L’impatto contro il guardrail è stato fatale per il 14enne, che è morto sul colpo. Gli accertamenti della polizia stradale di San Severo hanno inoltre evidenziato che entrambi i giovani non indossavano il casco protettivo.

Come atto dovuto, la Procura per i Minorenni di Bari ha iscritto il 15enne nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il minore era alla guida del mezzo, uno scooter Tmax, pur non avendone i requisiti di età né la patente.

Secondo le prime ipotesi investigative, all’origine del sinistro potrebbe esserci stata una manovra pericolosa, forse un’impennata, che avrebbe causato la perdita di controllo del motociclo.

La Procura ha ritenuto sufficiente l’ispezione cadaverica senza disporre autopsia, e nelle prossime ore verranno fissati data e luogo dei funerali del giovane. Lo riporta foggiatoday.it.

Intanto, si svolgeranno oggi pomeriggio in Cattedrale i funerali del ragazzo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO