È stata restituita alla famiglia la salma di Antonio Senisi, il 14enne di Manfredonia morto in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto in scooter a pochi chilometri dall’uscita Manfredonia Centro, lo scorso 2 giugno.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 15enne, amico e cugino in secondo grado, rimasto a sua volta ferito e tuttora ricoverato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, non in pericolo di vita.

L’impatto contro il guardrail è stato fatale per il 14enne, che è morto sul colpo. Gli accertamenti della polizia stradale di San Severo hanno inoltre evidenziato che entrambi i giovani non indossavano il casco protettivo.

Come atto dovuto, la Procura per i Minorenni di Bari ha iscritto il 15enne nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il minore era alla guida del mezzo, uno scooter Tmax, pur non avendone i requisiti di età né la patente.

Secondo le prime ipotesi investigative, all’origine del sinistro potrebbe esserci stata una manovra pericolosa, forse un’impennata, che avrebbe causato la perdita di controllo del motociclo.

La Procura ha ritenuto sufficiente l’ispezione cadaverica senza disporre autopsia, e nelle prossime ore verranno fissati data e luogo dei funerali del giovane. Lo riporta foggiatoday.it.

Intanto, si svolgeranno oggi pomeriggio in Cattedrale i funerali del ragazzo.