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Home // Cronaca // Manfredonia si ferma per Antonio: oggi l’ultimo saluto al giovane 14enne

ANTONIO SENISI Manfredonia si ferma per Antonio: oggi l’ultimo saluto al giovane 14enne

In queste ore di profonda tristezza, Manfredonia si raccoglie attorno ai genitori, ai familiari, agli amici e a quanti hanno voluto bene ad Antonio

Manfredonia si ferma per Antonio: oggi l’ultimo saluto al giovane 14enne

Manfredonia si ferma per Antonio: oggi l’ultimo saluto al giovane 14enne - ph luigi guerra

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una comunità intera si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Senisi, il ragazzo di appena 14 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto il 2 giugno lungo la strada per Manfredonia. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, la salma è stata restituita alla famiglia, consentendo lo svolgimento dei funerali nella giornata di oggi.

In queste ore di profonda tristezza, Manfredonia si raccoglie attorno ai genitori, ai familiari, agli amici e a quanti hanno voluto bene ad Antonio. Il dolore per una vita spezzata così presto supera ogni parola e invita tutti al rispetto, al silenzio e alla vicinanza umana.

Mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte degli investigatori, la città sceglie di ricordare soprattutto il sorriso e la giovane età di Antonio, accompagnandolo con affetto nel suo ultimo viaggio.

Alla famiglia Senisi giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio dell’intera comunità sipontina. Riposa in pace, Antonio.

PH LUIGI GUERRA

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