BARI – Sarà necessario attendere almeno il 2027 per conoscere l’esito del contenzioso relativo a una controversa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia nei confronti di una società operante sul litorale garganico. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, con ordinanza pubblicata il 3 giugno 2026, ha infatti disposto il rinvio della trattazione del ricorso a una delle udienze straordinarie del primo semestre del prossimo anno.

La decisione arriva al termine di una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2022, quando la società interessata aveva impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia e una serie di atti conseguenti adottati da diversi enti pubblici. Tra questi figurano la revoca delle concessioni demaniali da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, la cancellazione di autorizzazioni amministrative comunali e l’inefficacia di permessi edilizi e certificazioni connesse all’attività economica svolta sul territorio.

Nel corso degli anni il procedimento si è arricchito di numerosi motivi aggiunti e ulteriori impugnazioni. La società ha contestato sia gli atti esecutivi collegati allo sgombero delle aree demaniali sia i successivi provvedimenti della Prefettura, compresa la conferma dell’interdittiva antimafia adottata nel luglio 2024 dopo il periodo di controllo giudiziario.

L’elemento che ha portato il TAR a rinviare il giudizio riguarda però un diverso procedimento, attualmente pendente davanti al Consiglio di Stato. La società ricorrente ha infatti impugnato una precedente sentenza del TAR Puglia che aveva respinto la richiesta di annullamento della decadenza dalle concessioni demaniali marittime e dalla relativa licenza suppletiva, considerate fondamentali per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Secondo quanto evidenziato dalla stessa ricorrente nell’istanza di rinvio depositata in vista dell’udienza del 18 maggio 2026, l’interesse concreto alla rimozione dell’interdittiva antimafia dipenderebbe proprio dall’esito di quel giudizio di appello. Se il Consiglio di Stato dovesse confermare definitivamente la decadenza delle concessioni, la società potrebbe infatti trovarsi priva della propria principale attività economica e perdere così l’interesse attuale alla prosecuzione del contenzioso sull’interdittiva, salvo eventuali profili risarcitori.

I giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le ragioni di opportunità processuale prospettate dalla parte ricorrente. Nell’ordinanza si sottolinea infatti come l’esito del procedimento davanti al Consiglio di Stato sia potenzialmente determinante per valutare la permanenza dell’interesse al ricorso. La sentenza d’appello, inoltre, potrebbe consolidare con efficacia di giudicato il rapporto concessorio oggetto della controversia.

Nel corso dell’udienza le altre parti processuali non si sono opposte al rinvio, fatta eccezione per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che aveva chiesto il passaggio immediato della causa in decisione. Il collegio ha tuttavia osservato che la richiesta di rinvio non comporta alcun vantaggio cautelare per la società, dal momento che una precedente ordinanza del 2022 aveva già respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’interdittiva antimafia.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR Puglia ha stabilito di rinviare la trattazione del procedimento a una delle udienze straordinarie del primo semestre 2027, data che verrà successivamente individuata con un apposito provvedimento.

La vicenda resta dunque aperta e il prossimo passaggio chiave sarà rappresentato dall’udienza già fissata davanti al Consiglio di Stato per il 29 settembre 2026. Da quella decisione potrebbe dipendere non soltanto il futuro delle concessioni demaniali coinvolte, ma anche la sorte del lungo contenzioso amministrativo legato all’interdittiva antimafia e agli effetti che essa ha prodotto sull’attività imprenditoriale della società interessata.