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AUDACE FOGGIA Panchine rossonere e gialloblù: Longo vicino al Foggia, Mangia in pole per il Cerignola

Il valzer delle panchine in Serie C entra nel vivo e coinvolge due delle principali realtà calcistiche della Capitanata

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Foggia-Cerignola 1-3 - (FOTO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

FOGGIA/CERIGNOLA – Il valzer delle panchine in Serie C entra nel vivo e coinvolge due delle principali realtà calcistiche della Capitanata. Il Foggia avrebbe individuato il profilo per ripartire in vista della prossima stagione, mentre l’Audace Cerignola sarebbe vicina alla scelta del successore di Giuseppe Raffaele.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Foggia avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Emilio Longo, tecnico reduce da due stagioni alla guida del Crotone. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione del portale specializzato, mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della definizione dell’accordo.

Longo, che in Calabria ha collezionato 85 panchine, è considerato un allenatore particolarmente attento alla valorizzazione dei giovani e rappresenterebbe il profilo scelto dalla società rossonera per avviare il nuovo corso tecnico, in attesa delle definizioni legate alla prossima partecipazione al campionato di Serie C.

Movimenti anche in casa Audace Cerignola, dove prende quota il nome di Devis Mangia. Secondo quanto riferito da Contro-Piede.it e rilanciato da TuttoC.com, l’ex commissario tecnico della Nazionale Under 21 avrebbe superato la concorrenza di Raimondo Catalano e Leonardo Colucci, portandosi in pole position per la panchina gialloblù.

Mangia è reduce dall’esperienza sulla panchina del Team Altamura e rappresenterebbe una soluzione di esperienza per una società intenzionata a confermarsi protagonista nel prossimo campionato di Serie C.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dei due club e le trattative restano nel campo delle indiscrezioni di mercato. Le prossime ore potrebbero tuttavia risultare decisive per definire i nuovi assetti tecnici di Foggia e Audace Cerignola.

Fonti: TuttoC.com (articoli firmati da Antonino Sergi e Lorenzo Carini); Contro-Piede.it.

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