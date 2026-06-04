FOGGIA – Nuove polemiche sul concorso per autisti di ambulanze del Policlinico Riuniti di Foggia, dopo la decisione di bloccare la prova orale disposta dal Dipartimento Salute della Regione Puglia.

A intervenire sulla vicenda è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis, che critica duramente la gestione della procedura e chiama in causa il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Secondo De Leonardis, la situazione rappresenta un segnale preoccupante per il sistema sanitario regionale: “Il presidente Antonio Decaro aumenta l’Irpef ai pugliesi ma blocca i concorsi utili ad assumere il personale sanitario necessario a far funzionare gli ospedali e a garantire il diritto alla salute dei cittadini”.

Il consigliere ricostruisce anche l’iter della selezione, partito circa un anno fa, con una prima fase di preselezione e successive modifiche dei posti disponibili, passati da 14 a 6. Nei giorni scorsi, afferma, è arrivato lo stop alla prova orale senza che siano stati forniti chiarimenti ufficiali sui motivi della sospensione e sulle tempistiche di sblocco.

Per De Leonardis, il blocco del concorso si inserisce in un contesto già critico per la sanità della Capitanata, in particolare nel settore dell’emergenza-urgenza, dove la carenza di personale continua a pesare sull’organizzazione dei servizi. Il riferimento è anche alle difficoltà del pronto soccorso del Policlinico di Foggia, segnalate da tempo per insufficienza di organico rispetto alla pianta prevista.

Nel suo intervento, il consigliere collega la vicenda anche al quadro finanziario regionale, parlando di difficoltà di bilancio e denunciando il rischio di ulteriori ricadute sulle assunzioni nel comparto sanitario.

La polemica si inserisce inoltre nel periodo estivo, quando l’afflusso turistico sul Gargano aumenta in modo significativo e il sistema sanitario locale è chiamato a garantire una risposta rapida alle emergenze.

De Leonardis conclude sottolineando la centralità del personale sanitario e dei mezzi di soccorso: “Ambulanze e Pronto Soccorso sono la prima linea nella quotidiana battaglia per salvare vite umane e devono poter contare su uomini e mezzi adeguati a garantire assistenza sanitaria”.