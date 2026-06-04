Domenica 7 giugno alle 9.00 approderà, nel porto di Barletta, Star Clipper, elegante veliero da crociera del segmento lusso. Uno scalo destinato a segnare una tappa importante nella storia del porto barlettano che, accanto alla consolidata vocazione commerciale e industriale, aprirà ufficialmente le proprie banchine a un nuovo e strategico comparto: quello delle crociere di fascia alta.

L’approdo della nave rappresenta il risultato di un percorso avviato e sostenuto negli anni dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), attraverso un’intensa attività di promozione internazionale e un significativo programma di potenziamento infrastrutturale dello scalo che ha previsto, tra l’altro, la realizzazione di un terminal dedicato all’accoglienza dei passeggeri.

A bordo della Star Clipper arriveranno circa 150 crocieristi che saranno accolti presso il terminal Themis dagli operatori di Unpli Puglia, gestore degli infopoint turistici nei porti del Sistema dell’Adriatico Meridionale. Per l’occasione sono stati organizzati momenti di intrattenimento musicale con un complesso bandistico locale.

La nave sarà ormeggiatain rada e non nel porto perché ai passeggeri è data la possibilità di svolgere sport acquatici.

L’Amministrazione comunale di Barletta ha, inoltre, predisposto un servizio di navette per consentire agli ospiti di visitare le principali attrazioni della città, a partire da Palazzo della Marra, prestigiosa dimora rinascimentale che ospita la Pinacoteca dedicata a Giuseppe De Nittis, oltre agli altri siti di interesse storico e culturale del territorio.

La nave ripartirà alle ore 17.00 alla volta di Rovinj, in Croazia. La Star Clipper farà nuovamente scalo a Barletta il prossimo 26 luglio.

“L’arrivo della Star Clipper rappresenta molto più di un semplice approdo: è il risultato tangibile di un lavoro lungo e complesso che l’Autorità di Sistema Portuale porta avanti da anni per ampliare le prospettive di sviluppo del porto di Barletta e inserirlo stabilmente nelle rotte del turismo crocieristico di qualità– commenta il presidente dell’AdSPMAM, Francesco Mastro. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della città e del suo porto. Per questo abbiamo lavorato su due direttrici complementari: da un lato la promozione di Barletta nelle principali fiere internazionali di settore, valorizzando l’identità, la storia e l’autenticità del territorio; dall’altro il potenziamento delle infrastrutture portuali. Il dragaggio dei fondali già completato ha reso lo scalo fruibile anche a navi, non solo commerciali, di ultima generazione e abbiamo avviato i lavori di prolungamento dei moli, finalizzati ad aumentare la sicurezza negli ormeggi. Due opere strategiche, in grado di attrarre, anche, l’interesse delle compagnie del lusso.

Questo primo approdo– conclude il Presidente– segna una pagina nuova nella storia del porto di Barletta: una rotta che abbiamo tracciato con determinazione e che oggi inizia a prendere forma, proiettando lo scalo verso un nuovo e promettente segmento di traffico”.

La Star Clipper è un veliero da crociera appartenente alla flotta Star Clippers, compagnia specializzata nella navigazione a vela. La nave coniuga il fascino dei tradizionali clipper ottocenteschi con moderne tecnologie di navigazione e sicurezza. Grazie alle sue dimensioni contenute, può raggiungere porti e destinazioni generalmente non accessibili alle grandi navi da crociera, offrendo un’esperienza di viaggio orientata a un turismo sostenibile e di qualità.