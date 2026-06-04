La Puglia si conferma al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione, mantenendo il primato per il sesto anno consecutivo. Secondo le analisi microbiologiche condotte da SNPA, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, il 99,9% delle acque pugliesi rientra nella classe “eccellente”, davanti a Friuli Venezia Giulia (99,6%) e Basilicata (99,1%).

Il dato riguarda gli oltre mille chilometri di costa regionale, lungo i quali sono stati individuati 676 tratti destinati alla balneazione, pari a circa 900 chilometri complessivi di litorale monitorato. La provincia di Foggia guida la classifica regionale con 254 acque di balneazione, seguita da Lecce (139), Brindisi (88), Bari (78), Taranto (71) e Bat (46).

Il controllo della qualità del mare viene effettuato ogni anno da Arpa Puglia, che monitora costantemente le acque attraverso rilievi sul campo e analisi di laboratorio. Tra i parametri osservati figurano “enterococchi intestinali” ed “escherichia coli”, indicatori microbiologici utilizzati per verificare lo stato di salute delle acque.

Solo lo 0,1% delle acque pugliesi non rientra nella categoria di eccellenza. Si tratta esclusivamente del tratto denominato “Fogna Cittadina Molfetta (500 metri a sud)”, che mantiene comunque una classificazione di qualità “buona”. Tutti i dati aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di Arpa Puglia.

“La Puglia si conferma ancora una volta al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione – commenta il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Un risultato importante, frutto di un insieme di azioni sinergiche orientate alla tutela del mare che lambisce i nostri quasi mille chilometri di costa. Un risultato raggiunto grazie anche al contributo attivo dei cittadini pugliesi, degli operatori e degli stakeholder: una comunità che, condividendo responsabilità e obiettivi, continua a perseguire la stessa rotta verso la salvaguardia e la valorizzazione del nostro mare, una risorsa preziosa che rappresenta non soltanto un parametro di eccellenza ambientale, ma anche un patrimonio strategico per il turismo, l’economia e l’identità stessa della nostra regione”.

Sulla stessa linea anche il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, che sottolinea il valore del lavoro svolto sul territorio: “Questo primato conferma la qualità del sistema di controllo ambientale regionale e dimostra come la collaborazione tra istituzioni, enti e comunità possa produrre risultati concreti”.