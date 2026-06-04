Si allarga l’inchiesta su Pugliapromozione, l’agenzia regionale del turismo pugliese, con nuovi indagati e sequestri per oltre un milione di euro. Al centro dell’indagine della Guardia di Finanza ci sarebbe un presunto sistema di distrazione di fondi pubblici, che avrebbe coinvolto l’ex direttore generale Matteo Minchillo, oggi deceduto.

Secondo quanto emerso dagli atti, la gip Antonella Cafagna ha disposto un sequestro da 1,2 milioni di euro nei confronti di Vito Mastrorosa, ex responsabile dell’Ufficio pagamenti dell’ente, ritenuto dagli inquirenti una figura chiave del presunto meccanismo. Contestualmente è stato disposto il sequestro di 81mila euro a Nicola Lattarulo, addetto all’Ufficio paghe, e di 77mila euro all’attuale direttore generale Luca Scandale.

A Scandale viene contestata l’autorizzazione di pagamenti fuori busta a favore di Minchillo, attraverso carte aziendali di cui sarebbe stato utente master. L’attuale direttore generale, tuttavia, si dice sereno e pronto a chiarire la propria posizione davanti agli inquirenti, anche tramite memorie difensive o eventuali dichiarazioni.

L’indagine coinvolge 13 persone, indagate a vario titolo per concorso in peculato e reimpiego di beni o denaro di provenienza illecita. La stessa Pugliapromozione, negli anni scorsi, aveva dichiarato di aver fornito massima collaborazione agli investigatori.

Nel mirino degli inquirenti c’è soprattutto la gestione di Matteo Minchillo, che avrebbe percepito tra il 2017 e il 2023 emolumenti non dovuti per circa 950mila euro. Secondo l’accusa, attraverso le carte aziendali sarebbero stati effettuati prelievi di contanti e acquisti di beni e servizi personali, inclusi viaggi e trasferimenti di denaro.

Una parte delle somme, secondo le contestazioni investigative, sarebbe finita anche sui conti del figlio Michele Minchillo, chef insignito di una stella Michelin nel 2023 con il suo ristorante di Crema. Alcune attrezzature del locale sarebbero state acquistate utilizzando fondi riconducibili a Pugliapromozione.

Gli investigatori sostengono che Vito Mastrorosa, gestendo il sistema delle buste paga, avrebbe utilizzato mandati di pagamento con causali generiche o non coerenti, privi di riferimenti a vere determine di liquidazione, ma utili – secondo l’accusa – a “dare una parvenza di regolarità” ai trasferimenti di denaro.

Tra il 2017 e il 2021, sulla carta aziendale in uso a Minchillo sarebbero state registrate 2.687 operazioni, interrotte soltanto con il cambio al vertice dell’agenzia. Per la Procura, gli episodi contestati delineerebbero “un vero e proprio modus operandi”, con più soggetti che avrebbero avuto ruoli funzionali alla realizzazione del presunto disegno illecito.

A Nicola Lattarulo, prima addetto e poi responsabile dell’ufficio paghe, viene contestato di aver contribuito alla liquidazione degli emolumenti ritenuti indebiti, mentre a Luca Scandale gli inquirenti attribuiscono pagamenti fuori busta per 77mila euro, ritenuti privi di giustificazione amministrativa e riconducibili a un sistema già consolidato negli anni precedenti. Scandale, dal canto suo, sostiene di aver interrotto quel metodo gestionale, posizione che punta a chiarire nel prosieguo dell’inchiesta.

Lo riporta retegargano.it, fonte repubblicabari.