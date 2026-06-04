Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a San Ferdinando di Puglia, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha aggredito i Carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. L’episodio si è verificato intorno alle 13:20 in piazza Umberto I. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barletta, allertati per la presenza di una persona che stava creando preoccupazione tra i presenti.

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri hanno individuato un uomo di 36 anni, di nazionalità senegalese. Alla vista dei militari, il soggetto avrebbe improvvisamente frantumato le due bottiglie di vetro che teneva tra le mani e, impugnandone i cocci, si sarebbe scagliato contro gli operatori dell’Arma.

Nonostante la situazione di pericolo, i Carabinieri sono riusciti a contenere e bloccare l’uomo in sicurezza, evitando conseguenze sia per gli stessi militari sia per le persone presenti nella zona.

Successivamente, il 36enne è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato presso il pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento si è concluso senza feriti. Sono in corso gli approfondimenti necessari per ricostruire nel dettaglio la vicenda e valutare eventuali provvedimenti a carico dell’uomo.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini presenti nella centrale piazza cittadina, dove per alcuni minuti si sono vissuti momenti di forte apprensione prima del rapido ripristino della situazione di sicurezza da parte delle forze dell’ordine.