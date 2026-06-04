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Home // Cronaca // San Marco in Lamis, guasto improvviso alla rete idrica: erogazione sospesa nella zona alta del paese

ACQUA SML San Marco in Lamis, guasto improvviso alla rete idrica: erogazione sospesa nella zona alta del paese

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la temporanea sospensione della normale erogazione dell’acqua

San Marco in Lamis, baby-gang in Via dei Mille: “Pantaloni abbassati e gesti da voltastomaco"

San Marco in Lamis - Fonte Immagine: visitsangiovannirotondo.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Disagi idrici nella giornata di oggi per i residenti della zona alta di San Marco in Lamis a causa di una rottura improvvisa e imprevedibile sulla condotta adduttrice che alimenta l’abitato.

A comunicarlo è Acquedotto Pugliese, che ha reso noto come i propri tecnici siano al lavoro dalle prime ore successive alla segnalazione per eseguire un delicato intervento di riparazione destinato a protrarsi per l’intera giornata.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la temporanea sospensione della normale erogazione dell’acqua, con maggiori ripercussioni nelle aree più elevate del centro abitato. I disagi potrebbero risultare particolarmente evidenti negli edifici sprovvisti di autoclave o di adeguate riserve idriche.

Le squadre operative stanno lavorando senza interruzioni per ripristinare la piena funzionalità della rete nel più breve tempo possibile. Salvo imprevisti, il ritorno alla normalità è previsto entro la serata odierna.

Nel frattempo, Acquedotto Pugliese invita i cittadini interessati a utilizzare l’acqua con la massima attenzione, limitando i consumi agli usi essenziali ed evitando sprechi durante le ore dell’interruzione. Un comportamento responsabile, sottolinea il gestore, rappresenta un elemento fondamentale per contenere i disagi e agevolare la gestione dell’emergenza.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata costantemente fino al completamento delle operazioni e al ripristino del regolare servizio idrico.

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