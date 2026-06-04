Dopo due anni si conclude l’esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Colangelo. Le tredici firme che hanno determinato la fine del mandato segnano, secondo Francesco Sderlenga, la chiusura di una pagina politica nata senza una reale visione di governo.

“Non provo alcuna soddisfazione per quanto accaduto – afferma Sderlenga – perché quando cade un’amministrazione non perde una parte politica, ma l’intera città”.

Per l’esponente politico, la vicenda deve rappresentare un momento di riflessione collettiva. Governare, sottolinea, non significa occupare ruoli o costruire alleanze prive di solide basi programmatiche, ma assumersi responsabilità, ascoltare i cittadini e lavorare con serietà, competenza e spirito di servizio.

Sderlenga richiama la necessità di una nuova stagione politica fondata sul bene comune, capace di rimettere al centro i bisogni delle famiglie, dei giovani, degli anziani e delle attività produttive.

“Io ho sempre avuto a cuore questa città – conclude – l’ho servita con passione, rispetto e senso del dovere, sia quando ero in maggioranza sia quando mi è stato affidato il ruolo di opposizione. Oggi è il momento di guardare avanti, ricostruire fiducia, credibilità e speranza”. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.