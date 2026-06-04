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Home // Il Palazzo // Sderlenga: “Si chiude l’esperienza amministrativa Colangelo, ora serve una nuova stagione politica”

FINE COLANGELO Sderlenga: “Si chiude l’esperienza amministrativa Colangelo, ora serve una nuova stagione politica”

“Non provo alcuna soddisfazione per quanto accaduto – afferma Sderlenga – perché quando cade un’amministrazione non perde una parte politica, ma l’intera città”.

McDonald’s San Severo, Colangelo chiarisce: "Nessun voto contro, solo una variante urbanistica”

Lidya Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Il Palazzo // San Severo //

Dopo due anni si conclude l’esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Colangelo. Le tredici firme che hanno determinato la fine del mandato segnano, secondo Francesco Sderlenga, la chiusura di una pagina politica nata senza una reale visione di governo.

“Non provo alcuna soddisfazione per quanto accaduto – afferma Sderlenga – perché quando cade un’amministrazione non perde una parte politica, ma l’intera città”.

Per l’esponente politico, la vicenda deve rappresentare un momento di riflessione collettiva. Governare, sottolinea, non significa occupare ruoli o costruire alleanze prive di solide basi programmatiche, ma assumersi responsabilità, ascoltare i cittadini e lavorare con serietà, competenza e spirito di servizio.

Sderlenga richiama la necessità di una nuova stagione politica fondata sul bene comune, capace di rimettere al centro i bisogni delle famiglie, dei giovani, degli anziani e delle attività produttive.

“Io ho sempre avuto a cuore questa città – conclude – l’ho servita con passione, rispetto e senso del dovere, sia quando ero in maggioranza sia quando mi è stato affidato il ruolo di opposizione. Oggi è il momento di guardare avanti, ricostruire fiducia, credibilità e speranza”. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.

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