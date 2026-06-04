MANFREDONIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso presentato da Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus contro il Comune di Manfredonia, confermando l’annullamento della SCIA che aveva consentito la trasformazione dell’Hotel Menta e Rosmarino, in località Montagna, in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) destinata ad autori di reato.

La sentenza, pronunciata dalla Prima Sezione del TAR Puglia e depositata dopo l’udienza del 3 dicembre 2025, chiude una vicenda amministrativa e urbanistica che da anni divide istituzioni, residenti e operatori del settore sanitario.

La struttura alberghiera era stata concessa in locazione da Cosimo Prencipe a Metropolis nel dicembre 2022. Poche settimane dopo, la cooperativa aveva ottenuto dall’ASL Foggia l’affidamento del servizio di gestione di una comunità psichiatrica ad alta intensità assistenziale per pazienti autori di reato, individuando proprio l’ex albergo come sede della nuova struttura.

Per rendere operativa la comunità, il 12 gennaio 2023 era stata presentata al Comune una SCIA per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile da albergo (categoria catastale D2) a struttura sanitaria (D4). Tuttavia Palazzo San Domenico aveva successivamente sospeso e poi annullato il titolo edilizio, contestando la legittimità dell’intervento.

Secondo l’amministrazione comunale, il passaggio da albergo a struttura socio-sanitaria non poteva essere realizzato attraverso una semplice SCIA perché comportava un cambio di destinazione urbanisticamente rilevante, soggetto invece al rilascio del permesso di costruire. Inoltre erano stati sollevati rilievi relativi alla compatibilità urbanistica dell’intervento e alla presenza di vincoli ambientali nell’area interessata.

Nel procedimento sono intervenute anche le sorelle Anna Prencipe e Maria Carmela Prencipe, mentre tra i soggetti che avevano sollecitato controlli figuravano residenti della zona Montagna e la società San Francesco Cerignola Srl, concorrente nella gara per la gestione della struttura.

La decisione del TAR

Il collegio presieduto da Leonardo Spagnoletti, con estensore Donatella Testini e consigliere Alfredo Giuseppe Allegretta, ha ritenuto corretto l’operato del Comune.

I giudici hanno evidenziato che l’immobile aveva una destinazione turistico-ricettiva, mentre una CRAP rientra nella categoria delle strutture socio-sanitarie. Si tratta quindi di funzioni urbanistiche differenti, il cui passaggio richiede un titolo edilizio diverso dalla semplice segnalazione certificata di inizio attività.

La sentenza sottolinea inoltre che la componente sanitaria e riabilitativa della comunità risulta prevalente rispetto a quella alberghiera. La presenza continuativa di personale sanitario e l’organizzazione terapeutica della struttura dimostrano, secondo il TAR, che non può essere considerata un’attività ricettiva prevalente.

Il TAR ha respinto anche i successivi motivi aggiunti con cui Metropolis aveva contestato l’annullamento regionale dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale. Per i giudici, infatti, la caduta del titolo edilizio rende legittimo anche il successivo intervento della Regione Puglia.

Dichiarati invece inammissibili i secondi motivi aggiunti, rivolti contro una relazione istruttoria depositata dal Comune durante il processo.

Metropolis è stata infine condannata a rifondere le spese di giudizio a favore del Comune di Manfredonia e della Regione Puglia, quantificate in 2.500 euro per ciascun ente, oltre agli accessori di legge. In sintesi, il TAR ha confermato che l’ex Hotel Menta e Rosmarino non poteva essere trasformato in comunità psichiatrica per autori di reato attraverso una semplice SCIA, sancendo la piena legittimità dell’annullamento disposto dal Comune di Manfredonia.