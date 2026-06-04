SAN SEVERO – Si chiude anticipatamente l’esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Lidya Colangelo. Con il deposito delle tredici firme necessarie presso il protocollo comunale, è stato avviato l’iter che porterà allo scioglimento del Consiglio comunale e all’arrivo di un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni.

Una conclusione che arriva dopo mesi di tensioni politiche e amministrative all’interno di una maggioranza nata nel 2024 e caratterizzata da una composizione particolarmente eterogenea. Nella coalizione convivevano infatti liste civiche con esponenti provenienti dall’area di centrosinistra, forze del centrodestra come Lega e Fratelli d’Italia e rappresentanti di altre realtà politiche.

Secondo la segreteria del Partito Democratico di San Severo, la varietà delle componenti presenti in maggioranza non avrebbe consentito la costruzione di una visione politica condivisa e di una programmazione amministrativa stabile e coerente per il governo della città.

Nel corso del mandato non sono mancati momenti di forte criticità: due azzeramenti della giunta comunale, la sostituzione di cinque assessori, le dimissioni del presidente del Consiglio comunale e le polemiche seguite alle dichiarazioni della sindaca durante l’ultima seduta consiliare del 28 maggio scorso. Episodi che, secondo il PD, hanno progressivamente indebolito l’azione amministrativa fino all’epilogo maturato nelle ultime ore.

La fine anticipata della consiliatura viene definita dai Democratici come una sconfitta per l’intera comunità cittadina. «Non è il tempo delle celebrazioni o delle rivincite politiche – sottolinea la segreteria del PD – ma quello della responsabilità e della riflessione».

Per il Partito Democratico si apre ora una fase cruciale per il futuro di San Severo. L’obiettivo, evidenziano i dirigenti locali, dovrà essere quello di costruire un progetto credibile di rilancio della città, fondato su competenza, partecipazione e spirito di servizio, per restituire fiducia ai cittadini e affrontare le numerose sfide che attendono il territorio. Lo riporta la Segreteria del Partito Democratico di San Severo