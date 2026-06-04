Vico del Gargano. Il peso del Fattore “C”, come candidati

Se il fattore “S”, come sindaci, è stato elegantemente affrontato sulle pagine del quotidiano l’ATTACCO da Mariella Di Monte e Claudio Lecci, per noi vichesi resta dominante il fattore candidati. Dopo quanto successo alle ultime amministrative costretti ad applicare la regola del fuoriuscitismo e una mezza lista titolata con tanto di marchio PD, ci sentiamo leggermente sollevati dal sapere che, ad oggi, vi sono almeno quattro candidati sindaci alle prossime. Resta tuttavia, visto il precedente, la moltitudine dei probabili candidati di lista e, per non ripetere l’errore e la vergogna dell’ultima tornata, sul fattore “C” siamo e restiamo moderatamente preoccupati.

Uno pensa, conoscendo il paese, chissà quale sofisticato strumento di convincimento si adotterà nella spasmodica ricerca di candidati utili alla causa. Vico del Gargano è famoso per le decisioni ‘last minute’ (bisogna tenere tutto coperto), poco ponderate, miope e inutili, che tengono il paese inchiodato alle processioni e alle sedie in prima fila. Anni addietro acconciai il famoso motto delle 3 effe: feste, farina e fanoie. Tutto qui! Da tempo si discetta tanto sul vivacchiare nel quotidiano, mentre poco o nulla si racconta degli innumerevoli fallimenti. Ad ogni, sempre più rara occasione, si sente ripetere pappagallescamente, il ritornello della ‘valorizzazione del territorio’; ‘creare posti di lavoro’; ‘servizi efficienti’ e una lunga sequela di amenità più o meno colorite e dotte.

Poiché, ad oggi, nessun amministratore e nessuna proposta sul “come”, sul “dove” e “per quali vie” le amenità si dovrebbero magicamente trasformare in fatti concreti, siamo tentati dal sospetto che le amenità resteranno amenità e quelle tre o quattro cose, di cui il paese avrebbe urgente necessità per arginare il declino, resteranno sogni. Nella vita amministrativa, come nel cammino delle comunità, non possono nascere politiche nuove, pensieri nuovi, percorsi nuovi, da personale vecchio, stanco e datato. Ancora oggi sento nomi e competenze che vanno bene per fare il candidato acchiappavoti, ma non vedo e sento nomi, candidati, competenze per fare “l’amministratore” nel senso pieno della parola. Nomi e competenze che messi ad una bancarella di patate sarebbero capaci di mandarla in fallimento.

Come per i sindaci la fregatura più grossa è ‘l’inconsistente’ come dice Mariella Di Monte e ‘ignoranti e altezzosi’ come dice Claudio Lecci, la medesima regola vale per i candidati di lista che potrebbero sommare le tre qualità. Ahino…

A cura di Michele Angelicchio.