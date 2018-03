Meteo Gargano, ancora tanto sole e clima caldo

Di:

Bari – METEO Puglia: stamani un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli pertanto sereni o poco nuvolosi ovunque e per tutta la giornata, eccezion fatta per cumuli diurni su Basilicata, dorsale molisana e Murge tarantine e salentine. Temperature stabili o in lievissimo calo. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.

SPAZIO ALL’ESTATE, TANTO SOLE E CLIMA CALDO. L’alta pressione resta protagonista su tutta la Penisola, alimentata nel contempo da aria calda in risalita dal Nord Africa. Un connubio che prolunga la fase di tempo stabile e soleggiato per almeno un’altra decina di giorni. Ci attendono così giornate soleggiate e via via più calde con massime che gradualmente si porteranno oltre i 30 gradi sulle pianure interne del Sud-Est, con punte tra il 7 e 8 Luglio anche di 36-38°C tra Materano, Tavoliere e Murge. Andrà meglio lungo la costa specie adriatica, maggiormente esposta a correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Primi temporali in montagna sono attesi a partire dal 9 Luglio nel corso del pomeriggio.