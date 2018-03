Organico di fatto 2015/2016: a breve la circolare del MIUR

Di:

”Il MIUR avvia le procedure per predisporre gli organici per il prossimo anno scolastico.

In attesa del varo definitivo della nuova legge sulla scuola che, come noto, prevede un piano di assunzioni pari a circa 102.724 docenti di cui una parte, 48.812 posti comuni e 6.446 di sostegno, saranno per il potenziamento dell’offerta formativa, il MIUR si appresta ad emanare la consueta circolare per definire l’organico di fatto il quale, a normativa in vigore, dovrà rimanere contenuto nelle stesse quantità complessive dello scorso anno, sia per il personale docente che (successivamente) per il personale ATA.

La FLC CGIL si è riservata di far pervenire le proprie osservazioni nei prossimi giorni, mentre ha espresso forti perplessità rispetto alla tabella contenente la ripartizione dei posti”.