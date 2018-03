Manfredonia, Italo Magno “Danno ai disabili, agli anziani e ai disoccupati”

Di:

Manfredonia. ”La Giunta Regionale pugliese, con deliberazione n. 1674 del 07/08/2012, ha predisposto un piano di assistenza, rivolta “a persone con disabilità ed agli anziani non autosufficienti”, prevedendo un servizio, sia con strutture comunali e sia con assistenza domiciliare, stabilendo per tali finalità uno stanziamento complessivo di Euro 15.500.000, da dividere tra tutti gli Ambiti Territoriali della Puglia. Il nostro Ambito Territoriale è composto dai comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata e Zapponeta. Il Comune di Manfredonia, in quanto Ente capofila dell’Ambito, in data 17.05.2013, ha provveduto alla sottoscrizione di apposito Disciplinare con la Regione Puglia per un progetto dell’importo compressivo di Euro 462.907, 59.

A seguito di istruttoria della Sezione Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-sanitaria della Regione, venivano considerati “soddisfacenti” tutti gli adempimenti messi in atto dal nostro Ambito e, di conseguenza, con successivo atto del 29/01/2015, lo stesso Ufficio provvedeva ad assegnare al nostro Comune un’anticipazione del 35% della somma complessiva da erogare per l’anno 2015, ovverosia la cifra di Euro 162.017,59. Purtroppo, successivamente a tale assegnazione, il Comune di Manfredonia, al quale competono attività di gestione e l’organizzazione delle attività tecnico-gestionali, non ha fatto nulla per attivare i Centri di assistenza diurna nelle strutture del territorio né per fornire assistenza direttamente a domicilio dei disabili o degli anziani non autosufficienti, col fine di dare sollievo a questi nostri concittadini che più degli altri soffrono la crisi e le difficoltà sempre crescenti dei servizi pubblici. Il Comune di Manfredonia non solo non si è minimamente attivato per spendere, con appropriati servizi, il primo finanziamenti ottenuto, ma per la sua improntitudine non ha potuto richiedere le successive somme messe a disposizione dalla Regione Puglia, ovverosia tutti i complessivi Euro 462.907,59. Con tale somma non solo si sarebbe alleviato il disagio di tanti nostri concittadini in grave difficoltà personale; ma si sarebbe venuti incontro alle difficoltà di tanti altri concittadini, giovani e meno giovani, che aspettano dalla pubblica amministrazione una gestione che crei opportunità di lavoro, senza attendere soluzioni colonizzatrice che il più delle volte devastano il territorio e, in cambio dei pochi posti di lavoro, ne tolgono dieci volte tanto.

Ora, a stigmatizzare l’accaduto, interviene anche il Dirigente Responsabile della Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, che ha riscontrato, attraverso un propria un’istruttoria, “l’insussistenza di qualunque avanzamento di spesa e l’inesistenza di domande di servizio associate in strutture insistenti nell’ambito territoriale di Manfredonia” e di assistenza domiciliare, che avrebbero dovuto essere messi in atto entro i termini stabiliti, ovverosia il 30/09/2016. Perciò l’Ufficio Regionale ha deciso di REVOCARE “integralmente il finanziamento assegnato al progetto”.

Lo stesso Ufficio, non solo ha annullato l’assegnazione della somma complessiva messa a disposizione del Comune di Manfredonia, ma ha chiesto la restituzione dell’anticipazione già accordata, di Euro 162.017,59, facendo “obbligo al Comune di fornire tempestivamente, al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria, prova dell’avvenuto versamento della predetta somma” da rimborsare, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, “decorrenti dalla data di notificazione” della stessa, se vuole evitare l’intervento del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia””.

Prof. Italo Magno – consigliere comunale di Manfredonia Nuova

