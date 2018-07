“Cartelle esattoriali non pagate: cosa succede?”

Di:

Chi non paga i debiti subisce il pignoramento: questa equazione, che appare fin troppo scontata per la generalità dei casi, non è così automatica quando c’è in mezzo il fisco. In parte perché, in caso di cartelle esattoriali non pagate, l’Agente della riscossione ha ulteriori poteri oltre all’avvio dell’esecuzione forzata (ad esempio il fermo auto); in parte perché esistono alcune norme volte a garantire al debitore il sostentamento e che finiscono per impedire il pignoramento; infine perché è previsto un apposito reato – quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – per chi, pur in presenza di debiti, cede i propri beni.

articolo completo, fonte laleggepertutti