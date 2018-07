“Ex Manfredonia Vetro, giovedì 5 luglio inizia l’era Sisecam”

Di:

La ex Manfredonia Vetro volta pagina, si rifà il look e a breve ripartirà con un nuovo proprietario ed un nuovo nome. In questi giorni sono state cancellate dalle pareti della fabbrica tutti i nomi inneggianti Sangalli, il vecchio proprietario. Da giovedì 5 luglio si avvia il nuovo corso. Alle 16, all’interno dello stabilimento di Macchia di Monte Sant’Angelo, ci sarà una sorta di inaugurazione, alla presenza di Ahmet Kirman, vice presidente del Gruppo Sisecam e direttore generale, e soprattutto dei dipendenti che a breve torneranno a lavorare.

fonte http://www.teleradioerre.it/news/art/111375/Ex-Manfredonia-Vetro,-gioved-5-luglio-inizia-lera-Sisecam