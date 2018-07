Foggia. Divieto di avvicinamento per 46enne

Di:

Foggia, 04 luglio 2018. Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa nei confronti di M. G., classe 1982, attualmente detenuto nel carcere di Foggia per altra causa.

La vittima nella sua denuncia sporta in questi Uffici nel Marzo scorso e nelle successive dichiarazioni, raccontava una serie di vicissitudini patite ad opera dell’ex-convivente, in epoca successiva alla cessazione della loro relazione sentimentale.

In più occasioni veniva ingiuriata e minacciata di morte, in altri casi veniva colpita con calci e pugni; molestata ripetutamente al telefono; in varie occasioni il persecutore si recava presso l’abitazione della persona offesa, anche in orario notturno, sferrando calci e pugni contro il portone d’ingresso.

La stessa rappresentava il suo stato di costante ansia e paura nello svolgimento delle normali attività quotidiane, costringendola a mutare le sue abitudini di vita, addirittura a non poter più non uscire più di casa.