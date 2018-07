Foggia. Museo di cimeli di guerra

Di:

Foggia. Un Museo di Cimeli di Guerra del 1943 nel locale (ex ATAF) del Pronao della villa comunale affidato al “ Comitato per un Monumento a ricordo delle vittime del ’43 a Foggia.”

In una città distratta, a volte ripiegata su se stessa, che assurge alla ribalta solo per fatti di cronaca eclatanti ed odiosi come il furto di busti di bronzo nel più importante parco pubblico cittadino c’è ancora chi cerca

di andare avanti comunque sentendosi parte integrante di una comunità cittadina che vuole reagire per non morire .

Un esempio su tutti di questa volontà civile è rappresentato dal “Comitato per un Monumento a ricordo delle vittime del ’43 a Foggia.”

E’ di oggi ( 3 luglio) la notizia dell’affidamento da parte del Comune di Foggia, del locale sotto il Pronao della Villa Comunale per l’allestimento di un Museo di Cimeli di Guerra (una sorta di Museo della Memoria) a cura di questa Associazione distintasi da tempo per l’impegno a mantenere alto il ricordo dei tanti concittadini civili caduti nell’estate del 1943.

“Il Presidente , Dr Alberto Mangano e il Comitato tutto intendono ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale che hanno dimostrato sensibilità nel comprendere il nostro nobile intento e che contestualmente hanno voluto donare un angolo di storia proprio in quella villa, testimone della ferocia della guerra e del saccheggio dei giorni nostri.

Cercheremo nel giro di pochi mesi di provvedere con le nostre forze ma soprattutto con la nostra passione e volontà, all’allestimento del Museo cercando di valorizzare al meglio quel locale per donare un briciolo di cultura unitamente ad un forte senso di appartenenza. ”

Salvatore Valerio delegato comunicazione a mezzo stampa del Comitato