Foggia. Polizia arresta in flagranza autore furto al Grandapulia

Foggia. Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto Silion Gabriel classe 1993 cittadino rumeno, senza fissa dimora, per furto presso i magazzini ZARA.

Gli agenti intervenuti hanno accertato che l’uomo nascosto in un camerino per le donne aveva staccato l’antitaccheggio dai capi d’abbigliamento, nascondendoli in un involucro di carta stagnola, al fine di schermare il segnale che fa scattare l’allarme antifurto.

In tutto aveva sottratto 27 capi di abbigliamento per un valore complessivo di oltre 1200 euro.

Quando è stato fermato aveva occultato la merce in uno zaino mentre stava per guadagnare l’uscita.

La merce sottratta è stata restituita al responsabile del magazzino.

Dopo le formalità di rito veniva associato presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.