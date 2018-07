Gino Lisa. Ora spunta una costruzione “selvaggia”

Intorno al Gino Lisa do­vrebbe essere ormai vietato co­struire, ma evidentemente i divieti valgono solo per alcuni. La scoperta che ha fatto Aero­porti di Puglia è infatti scon­certante: una costruzione è sta­ta realizzata proprio a ridosso dell’area aeroportuale, a ri­dosso della rete di recinzione che il gestore dello scalo ha vo­luto fosse doppia forse per sco­raggiare eventuali intrusioni dall’esterno che, visto il grado di sfacciataggine ancora esi­stente sull’ar­gomento. Il manufatto si trova in via Castelluccio, sul lato nord della pista, proprio sul versante del cantie­re che tra qualche mese dovrebbe essere aperto per i lavori di prolungamento a quattrocento metri. L’edificio a un piano – spiegano i tecnici – non pregiu­dica i lavori non trovandosi nel cono di atterrag­gio della futura pista e nell’area di pertinenza del cantiere. Tut­tavia qualche problemino ai pi­loti quel manufatto potrebbe causarlo se verranno autoriz­zati i lavori di ampliamento della costruzione.

fonte ondaradio