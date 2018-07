Grassadonia: “Il Foggia? Un sogno che si avvera”

Di:

“Allenare il Foggia è come realizzare un sogno. Devo ringraziare la Società e Nember per avermi scelto”.

Sono le prime parole da rossonero di Mister Grassadonia nella conferenza stampa di presentazione effettuata questo pomeriggio. “Ho scoperto di essere stato ‘spiato’ dal Direttore in questi mesi. Non ho esitato neanche un attimo ad accettare, per me si tratta di un cerchio che si chiude”.

Per Nember il fatto di avere giocato a Foggia è stata una discriminante importante: “Chi ha giocato qui sa cosa significa il Foggia. L’ho seguito personalmente durante la scorsa stagione, il Foggia, la sua Pro vercelli e l’Empoli erano le squadre che giocavano meglio”.

