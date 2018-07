Manfredonia, scultura Wolfgang Lettl sarà installata in Viale Miramare

Di:

Manfredonia, 04 luglio 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata accettata in comodato d’uso gratuito ventennale la scultura in alluminio “Incontro al Vertice” del pittore surrealista tedesco Wolfgang Lettl. Al contempo, è stata accolta la proposta dell’arch. Luigi Telera, su indicazioni di Florian Lettl, figlio dell’artista tedesco, per l’installazione della citata scultura nella piazza da denominare in Viale Miramare (ex Rotonda).

L’adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

La famiglia Lettl e Manfredonia. “In nessun altro luogo c’è la luce che c’è qui, a Manfredonia”, ha detto in una passata intervista a StatoQuotidiano Florian Lettl, descrivendo l’amore del padre per la terra sipontina. A partire dal 1973, Wolfgang Lettl ha vissuto per circa 33 anni allo Sciale delle Rondinelle, centro turistico – residenziale lungo la Riviera Sud di Manfredonia. Come riportato in una nota stampa del Comune Lettl ha lasciato ”una traccia indelebile della sua arte in terra di Capitanata, quale grande artista della seconda generazione surrealista e autore di opere come La via del ritorno, Il viale alberato del castello nelle due versioni del ’72 e del 1985, il ciclo a tema “Il realismo fantastico”, Aufforderung zum Staatsstreich, divenuta simbolo dell’unificazione delle due Germanie (in cui ha posato un concittadino foggiano) ma tanti anche i paesaggi in chiave post-impressionista come La Basilica (di Siponto), Bagnanti, La spiaggia di Siponto, Zapponeta – La chiesa, Passaggio a livello, Barche, ecc”.

Lo scorso anno nelle locali ex-fabbriche San Francesco si è svolta la mostra“Manfredonia, la mia amata”, la prima in assoluto in Italia del pittore surrealista.

“Comprammo un terreno a Siponto, nel Golfo di Manfredonia, direttamente sul mare e ci costruimmo una casa. Le pareti erano ancora vuote, cosa per noi atipica. Così presi il mio vecchio cavalletto, andai in giro per i dintorni e dipinsi quadri del paesaggio: case, alberi, monti, nuvole, navi e il mare. Questo è il contrasto estremo: queste pitture impressioniste qui e le composizioni surrealistiche che io dipingo normalmente”, disse Wolfgang Lettl.

