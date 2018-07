Mattinata. Tentato omicidio e porto d’ascia in luogo pubblico: respinto ricorso 23enne

Di:

Roma, 04 luglio 2018. ”Sulla pena determinata dalle parti, che erano pervenute così al concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di appello, il giudice di appello possiede un _potere dovere di controllo sia sulla legalità sia sulla congruità della pena; potere che ha esercitato, ma il ricorso in oggetto non si confronta in concreto con la completa motivazione della sentenza e di conseguenza risulta in ogni suo aspetto inammissibile”.

E’ parte di una sentenza pubblicata di recente dalla Corte di Cassazione di Roma (Prima Sezione Penale; Presidente Giulio Sarno) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto Bartolomeo La Pomarda, classe 1995, contro una sentenza del novembre 2017 della Corte d’Appello di Bari “con la quale è stato condannato, con il rito abbreviato, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione, per il delitto di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di un’ascia (..) per aver tentato di cagionare la morte di Prencipe Antonio Pio dinanzi alla pizzeria (…) prima brandendo un’ascia e poi scagliandosi contro Prencipe, che veniva colpito più volte al viso e al torace, cagionando alla persona offesa un taglio sul lato sinistro del volto dalla zona frontale sinistra e un profondo taglio al torace, prima di cadere in terra privo di sensi. Fatto avvenuto a Mattinata il 7 aprile 2016”.

Procuratore generale Gaeta Pietro.

Il ricorso

Con il ricorso presentato dal proprio legale, il ricorrente ha dedotto “la nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in particolare la Corte avrebbe dovuto fare riferimento alle circostanze di completa incensuratezza del ricorrente alla occasionalità della condotta ascritta e al contegno processuale improntato dall’inizio in un atteggiamento di fattiva collaborazione con la giustizia e concretizzatosi, poi, attraverso il risarcimento del danno nella forma dell’offerta reale (..); pertanto, anche in sede di ratifica del concordato con rinuncia ai motivi di appello la decisione del giudice presupponeva la valutazione di fondatezza dei motivi non denunziati e l’intervento modificativo della prima decisione, in senso conforme a tali motivi e alla conseguente proposta”.

”Pertanto il ricorrente lamenta il mancato esercizio di poteri discrezionali in tema di commisurazione della pena; poteri che avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa da quella svolta dallo stesso difensore e dal pubblico ministero fino al punto di respingere il concordato. Il provvedimento impugnato, invece, fa un laconico richiamo ai precetti di cui agli articoli 133 e 133 bis del codice penale, senza l’esplicazione dei criteri che hanno preceduto l’applicazione di tali istituti; la funzione giurisdizionale, pertanto, non dovrebbe essere degradata al rango di mero scrutinio matematico di determinazioni assunte in altra sede; pertanto la sentenza è nulla per mancanza o manifesta illogicità della motivazione”, ai sensi di legge.

La decisione della Cassazione

Nella sentenza in oggetto, i magistrati della Cassazione riportano tra l’altro che “Dopo la dettagliata descrizione dei fatti contenuta nelle pagine (..) dell’impugnato provvedimento, la Corte di merito, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti, ha aderito alla richiesta concorde delle parti di applicazione della pena con un calcolo attento e corretto della sua misura e con la rideterminazione delle sanzioni accessorie in modo più favorevole all’imputato, rispetto alla sentenza di primo grado”.

