Di:

Manfredonia, 4 luglio 2019. “L’ospedale? Non chiuderà. E vi spiego il perché“: così annuncia l’ex sindaco e consigliere regionale del PD Paolo Campo nella sua video-intervista a Stato Quotidiano, informando i cittadini sull’approvazione del nuovo Documento Unico Regionale di riordino della rete ospedaliera. Cinque saranno le strutture complesse affiancate alle strutture semplici dipartimentali. A questi, si aggiungerà il potenziamento del reparto pediatrico. L’ospedale di Manfredonia parrebbe quindi aver superato un grosso scoglio in questi giorni e, di conseguenza, non verrà ridimensionato.

“Dopo l’apertura del reparto di Lunga Degenza – spiega Campo – ci stiamo impegnando anche per l’apertura di Riabilitazione. È chiaro che queste aperture non potranno soddisfare le esigenze del singoli (la stessa inaugurazione di Lunga Degenza ha reso necessario una riorganizzazione dei servizi, penalizzando magari qualcuno), tenendo soprattutto conto della mancanza di operatori come ortopedici, anestesisti e cardiologi, non solo a Manfredonia, ma in tutta la Puglia”.

Campo non si sottrae alle domande sulle attuali vicende che riguardano le indagini della Commissione antimafia: “Che la criminalità a Manfredonia abbia sempre proliferato è noto. Così come è inoppugnabile il fatto che la criminalità si sia infiltrato nel tessuto economico e sociale. Quando sul territorio questa agisce, vi è sempre un tentativo di interfacciarsi con la politica. Finalmente lo Stato ha deciso di concentrare tutte le proprie forze su questa realtà e, se emergeranno infiltrazioni mafiose, penso riguarderanno responsabilità dei singoli, non intere esperienze amministrative di questi anni. Affinché vi sia lo scioglimento è sufficiente, com’è giusto che sia, che vi sia ponderazione concreta del rischio che responsabili dell’amministrazione si siano compenetrati, anche solo per frequentazioni, con esponenti della criminalità.”

E sulle sorti del PD a Manfredonia, l’ex primo cittadino comincia col chiedere scusa ai cittadini: “È tempo di assumersi le proprie responsabilità e prendere atto degli errori commessi. Bisogna ripartire da una classe dirigenti nuova. Largo ai giovani.”





4 luglio 2019

A cura di Carmen Palma



Manfredonia, 04 luglio 2019

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA