“Made in San Severo”, ecco il progetto

Martedì 9 luglio alle ore 18,00 presso la Biblioteca Minuziano di San Severo si terrà la presentazione del progetto finanziato dalla regione Puglia “Made in San Severo: la ricetta della legalità”. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Minuziano sita in Largo Sanità a partire dalle 18,00, per concludersi alle ore 19,30.

Il progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità”, che ha preso avvio nel mese di gennaio, vedrà un primo incontro ufficiale con la cittadinanza martedì 9 luglio 2019. Sarà un momento importante perché la presentazione del progetto e gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, saranno intervallate da momenti artistici di reading letterario realizzato dai beneficiari del progetto stesso.

“Il progetto Made in San Severo – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – vuole promuovere i principi di legalità e di cittadinanza attiva attraverso la promozione delle Arti e delle tradizioni culinarie del nostro territorio. I beneficiari diretti del progetto, attraverso un percorso formativo dedicato alla cucina e laboratori esperienziali dedicati all’arte, al teatro sociale ed ai nuovi media (come ad esempio la webradio e lo Storytelling), coinvolgeranno tutta la cittadinanza per far conoscere tutti quegli aspetti positivi del nostro territorio che troppo spesso vengono offuscati dai fatti di cronaca”.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia ed è promosso dal Comune di San Severo (Ente capofila) in partenariato con altre realtà del territorio quali le Cooperative Fortore Habitat e Agape, l’ente di Formazione Smile Puglia ed il Consorzio Mestieri Puglia, ha come obiettivo quello di realizzare un percorso di sensibilizzazione e di animazione territoriale rivolta a tutta la cittadinanza, attraverso il coinvolgimento diretto di almeno 30 cittadini del Comune di San Severo che, in un percorso formativo, diventeranno “testimonials della legalità” per promuovere il nostro territorio.

Per ulteriori informazioni: tel: 338.1510355 – e-mail: madeinsansevero@gmail.com

A cura di Francesco D’Andrea – Team Made in San Severo