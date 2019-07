Il Maestro Antonello Bonsanto fa ballare il Gargano

Di:

Foggia. In seguito al meritatissimo successo di pubblico e critica dell’Evento, “Passion For Dance 2019“, dello scorso 16 giugno, pianificato con la sua Asd “Fitness Dance Company” di Peschici, il Maestro Antonello Bonsanto continua imperterrito a tenere accesa l’adrenalina della Danza su tutto il territorio.

Dalle piazze di Peschici alle spiagge di Vieste fino a a passare sui palcoscenici di Rodi G.co: il Maestro fa ballare tutto il Gargano!

Ed è proprio Lui, tra un passo l’altro, a ringraziare, con un post su facebook: “Il tempo passa ma quella voglia…quell’entusiasmo di far divertire tutti non passa mai…siete voi la mia droga , grazie a tutti quelli che conosco che mi seguono da anni o anche da poco tempo…un grazie a tutti voi per rendermi il mio lavoro un piacere assoluto.”

E…non finisce qui…sotto il sole, sotto le stelle…

Chi semina Arte, raccoglie consensi!