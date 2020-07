Campo “La Regione lancia Innoprocess: 13 mln euro alle imprese pugliesi”

Bari, 04 luglio 2020. “La Regione Puglia lancia Innoprocess, una misura da 13 milioni di euro destinata alle micro, piccole e medie imprese pugliesi. Il bando verrà pubblicato sul BURP giovedì 9 luglio e avrà come scopo la promozione di prodotti tecnologici ed innovativi per favorire lo sviluppo delle imprese. Il tutto all’insegna del digitale. Sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando attraverso il portale Sistema Puglia (sistemapuglia.it) a partire dalle ore 12 del prossimo 27 luglio. Innoprocess è una grande possibilità di ripresa dalla crisi scaturita nei mesi precedenti per via del COVID-19. Sono misure come queste che fanno ben comprendere quanto la Regione Puglia sia sulla buona strada”.