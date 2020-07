Cerignola, arriva il Wi-Fi negli spazi pubblici

Arriva il Wi-Fi negli spazi pubblici anche nel comune dello storico sindacalista, Giuseppe Di Vittorio. Firmato, infatti, il 25 giugno 2020, dal Dirigente del Settore Servizi Sicurezza e Sistemi Informativi, Francesco Devino, l’accordo con cui si affidano alla Telecom Italia SpA i lavori per la realizzazione di punti WiFi, bando Wifi4EU, come rende noto la testata online Cerignolaviva.

Costi sostenuti, € 15.517,34 + IVA 22% (per un totale di € 18.931,15) per la realizzazione di 4 access point per ambienti esterni e n.9 access point per ambienti interni. Promossa dalla Commissione Europea al fine di consentire ai cittadini il libero accesso alla connettività Wi-Fi negli spazi pubblici ( piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari, musei), l’iniziativa WiFi4EU rientra nell’ottica di offrire una tale possibilità ai comuni europei attraverso il riconoscimento di una sovvenzione.

Il Comune di Cerignola aveva concorso per l’assegnazione della sovvenzione in questione già lo scorso anno. Era, quindi, stato inserito nella graduatoria delle amministrazioni vincitrici con attribuzione del finanziamento di € 15.000,00. La Convenzione di sovvenzione era poi stata firmata dall’allora Sindaco Franco Metta, in data 22 luglio 2019. Inizialmente erano stati fissati 18 mesi, come periodo entro il quale investire nei fondi riconosciuti nella convenzione. A causa dell’emergenza COVID, il termine per la realizzazione degli hotspot oggetto del bando, era stato poi esteso a 26 mesi.

