Coronavirus, in Catalogna 9 focolai: in quarantena 200mila persone

L’aumento dei contagi ha spinto la Catalogna a prendere misure drastiche. La Generalitat catalana ha deciso di mettere in quarantena nelle loro case gli abitanti di 38 piccoli comuni della provincia di Segrià, che contano circa 209.000 persone, a partire da mezzogiorno di oggi, a fronte dell’aumento dei casi di coronavirus registrati nelle ultime ore. Sono in tutto nove i focolai attivi. Lo rende noto La Vanguardia. Fino alle 16 ai residenti sarà permesso di entrare , ma da quel momento in poi sarà vietata la circolazione, ad eccezione dei lavoratori che devono spostarsi. Intanto però la cattedrale della Sagrada Familia di Barcellona riapre oggi le sue porte dopo mesi di lockdown per accogliere i turisti.

Il governo spagnolo del premier socialista Pedro Sanchez ha intanto approvato un pacchetto di stimolo all’economia del valore di 50 miliardi di euro, per fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus.