Isole Tremiti, il Faro di San Domino diventerà struttura turistica

È stata firmata la concessione del Faro di San Domino alle Isole Tremiti, una delle strutture di proprietà dello Stato che fa parte del progetto Valore Paese Fari. La EMI Holding spa, che gestirà il bene per i prossimi 30 anni, in seguito ai lavori di ristrutturazione realizzerà una struttura turistico-ricettiva, con spazi dedicati anche alla promozione del territorio e alle attività culturali. Ulteriori luoghi saranno dedicati al museo interattivo con una galleria fotografia a tema: “Isole Tremiti e Fari Italiani” e allo studio e al monitoraggio a scopo didattico e conoscitivo delle caratteristiche ambientali del paesaggio e della biologia marina e terrestre delle Isole Tremiti. Il progetto prevede anche la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali, oltre ad attività per il benessere della persona. Il progetto Valore Paese Fari è un’iniziativa dell’Agenzia del Demanio che mira al recupero e la riqualificazione dei fari e gli edifici costieri grazie al coinvolgimento degli investitori privati.