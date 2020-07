Manfredonia città dei musei ma sono chiusi o poco visitabili

Manfredonia, 04 luglio 2020. “7 MUSEI 7”: Manfredonia la città dei musei. Cinque sono già pronti, altri due in allestimento. Sono nell’ordine: il Museo nazionale archeologico; il Museo diocesano; il museo della Cappella della Maddalena; il museo etnografico “Melillo” di Siponto; il museo dei Pompieri; e quindi in itinere il museo del Mare; il museo dell’Acqua; in progettazione un museo anche a San Leonardo.

UN POTENZIALE culturale di tutto rispetto e una risorsa di grande attrazione turistica che purtroppo non è valorizzata come meriterebbe e dunque non produce quegli effetti economici che la cultura ormai assicura. Il filone del turismo culturale è indubbiamente quello prevalente sugli altri pur di enorme interesse che Manfredonia espone. Quei pregevoli e straordinari presidi della memoria storica di un territorio ricco di riferimenti attestanti la lunga e intensa frequentazione di popoli che hanno lasciato tracce indelebili delle rispettive civiltà di grande valore non solo storico ma, ripetiamo, di ragguardevole attrazione turistica, rimangono relegati nelle rispettive potenzialità lasciate inespresse, non stimate in maniera organica e razionale, offerte al pubblico. In un modo o nell’altro ciascuno di quei presidi culturali non hanno la giusta e doverosa visibilità. Un poderoso patrimonio culturale da capitalizzare attraverso una rete praticabile dal pubblico.

LO STESSO Museo nazionale archeologico, allocato nel castello svevo-angioino-aragonese esso stesso un reperto storico di singolare pregio, rimane chiuso al pubblico ingabbiato in lavori di ristrutturazione orsono quattro anni. “Contiamo di riaprire le sale espositive quanto prima” spera il direttore Alfredo De Biase che cerca di tenere alto, con iniziative culturali, l’interesse sull’unico Museo nazionale archeologico della Capitanata che custodisce straordinari reperti che raccontano la storia della Daunia dell’età del Neolitico all’epoca romana. Rimangono al buio reperti eccezionali come le stele daunie risalenti all’VIII secolo a.C. ma anche, testimonianze provenienti dall’area archeologica di Siponto, nonché delle attività marinaresche della Daunia romana.

UNO SCRIGNO che accoglie e custodisce brillantemente i più significativi “signa” legati al “genio e alla spiritualità” della Chiesa sipontina, è il Museo diocesano allestito negli antichi ambienti terranei dell’Episcopio attigui alla Cattedrale, è visitabile su richiesta secondo un calendario affisso sull’ingresso. L’allestimento esalta compiutamente i momenti più significativi rappresentati da reperti lapidei, argenti, dipinti e paramenti sacri attestanti la religiosità dei sipontini a cominciare dal V secolo.

NEL SETTECENTESCO convento San Domenico, oggi sede del municipio, si può ammirare la Cappella della Maddalena, ovverosia l’abside della chiesa, scoperta solo nel secolo scorso, che tra le vestigia gotiche, conserva gli affreschi raffiguranti la Maddalena nel momento della deposizione di Cristo, l’albero di Jesse raffiguranti le stirpi di Davide, ma anche una deliziosa collezione di santi sotto campane di vetro raccolte nel territorio. E’ visitabile ma solo negli orari di apertura del municipio.

Il museo etnografico “Melillo” di Siponto raccoglie suggestivi reperti del territorio che percorrono l’evolvere dei mestieri nell’area sipontina. Anche questo è vistabile su richiesta.

ATTIVO e animato da iniziative culturali varie, è il Museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa, allestito in alcuni capannoni dell’area industriale di Coppa del vento, appena fuori Manfredonia. Unico nel genere in Italia, racconta la storia dei pompieri dal ‘700 alla metà del ‘900 con reperti rigorosamente autentici, nonché una gustosa ricostruzione di alcuni avvenimenti salienti dell’antica e della moderna Manfredonia. “Obiettivo etico di questa realizzazione – spiega il suo fondatore Michele Guerra – non è solamente la testimonianza storica ma anche la diffusione di una mentalità sociale più attenta alla sicurezza e alla salute”.

DEL “Museo del mare” c’è solo e da anni, l’intestazione sulla facciata dell’edificio scolastico di viale Miramare; mentre il “Museo dell’acqua” è in via di progettazione, così come quello presso il complesso monastico di San Leonardo sulla statale per Foggia.