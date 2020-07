Manfredonia Ufficiale “Iniziano i lavori per l’ex Hotel Gargano”

, 04 luglio 2020. Nasce una nuova filosofia turistica a Manfredonia:Gargano, punto di riferimento per la città di Manfredonia e per il suo territorio.

La sospensione dell’attività alla fine del 2011 è coincisa con la grave crisi del settore turistico ma, grazie alla caparbietà della proprietà e ai professionisti che l’hanno seguita in questi anni, si è potuto progettare un nuovo futuro. Ora l’obiettivo della riqualificazione è tornare ad incidere positivamente nella vita sociale, culturale ed economica della Città, anche e soprattutto dopo l’emergenza sanitaria e la crisi del settore turistico. Grazie a una struttura rinnovata si potrà dare una risposta diversificata e personalizzata, adatta alle nuove esigenze.

Il Progetto

Il progetto House Hotel Gargano, infatti, darà la possibilità di vivere in un appartamento all’interno di un Condohotel, formula ricettiva di successo soprattutto all’estero, che coniuga la proprietà immobiliare a tutti i servizi di alto livello che solo un hotel di lusso può fornire. Nella rinnovata struttura sarà possibile soggiornare per lunghi o brevi periodi in residence dalla valenza altamente tecnologica. Dal punto di vista architettonico, l’House Hotel Gargano verrà sviluppato dall’impostazione storica della struttura, ma sarà completamente moderna: più spaziosa, più fruibile, più funzionale, più sicura, rispettando

il carattere di monumentalità del fabbricato, quale memoria architettonica degli anni ’60.

Il progetto House Hotel Gargano comporterà la riqualificazione dell’intera area, in particolare il fronte mare in cui potrà essere realizzato un innovativo solarium su specchio acqueo. Uno dei punti di forza dell’House Hotel Gargano resterà la sua posizione vista mare, vicina al centro cittadino, la scelta ideale per chi vuole risiedere in un quartiere ben servito, senza rinunciare al piacere di vivere nel cuore del Gargano, a pochi km da tutte le mete turistiche più rinomate della zona.

Il nuovo House Hotel Gargano, sia per il carattere di unicità dell’intervento rispetto al mercato attuale dell’area costiera del golfo, sia per la posizione strategica al limite nord dell’area urbana sul lungomare, si pone l’obiettivo di rappresentare l’innovazione del waterfront urbano, una ricucitura del rapporto tra il lungomare ed il tessuto urbano retrostante. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.househotelgargano.it dove si possono trovare anche i contatti per avere maggiori informazioni.