Foggia, 04 luglio 2020. Il Governo sollecita la Regione Puglia che sollecita la commissione prima, e il consiglio poi, a fare in modo che la legge sulla doppia preferenza vada in porto prima del voto di autunno. Ma non è detto che questo avverrà. A porre dei dubbi, ma nella speranza che sia una bufala, due giornaliste pugliesi, da sempre portatrici di battaglie e di istanze di genere.

In un intervento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno scrivono: “Ci giunge notizia, ma speriamo si tratti ancora di una bufala, che i consiglieri regionali della Puglia sarebbero pronti a portare in 7°commissione, il prossimo 13 luglio, la proposta di legge Murodinoia per calendalizzare in aula subito dopo la discussione. Ma a valere dalle elezioni successive a quelle di settembre. La motivazione è che non ci sarebbero i tempi per organizzarsi. Ci aspettiamo che il Governo, a questo punto, dia un termine brevissimo al consiglio regionale per adeguarsi con effetto immediato alla legge 20/16, altrimenti farà subentrare i poteri sostitutivi. Siamo certe che ciò che la politica oggi non è capace di fare lo farebbe la magistratura. In tempi di grave recessione i consiglieri regionali sarebbero disposti a tornare al voto spendendo i solidi dei cittadini piuttosto che perdere qualche poltrona?”.

La legge nazionale del 2016 sollecita le Regioni ad una rappresentanza equilibrata di genere nei suoi consigli, cui spetta la competenza per legiferare. La Puglia, sul tema, è ferma a 15 anni fa quando, nel febbraio del 2005, venne approvata la legge sulla rappresentanza in lista per due terzi femminile, pena il pagamento di una multa. In base a questi criteri si è votato e si sono organizzate le liste negli anni successivi, con un “orientamento di massima” verso le quote rosa. Se scorriamo quelle compilate nelle scorse elezioni regionali, si riscontra, per esempio, che in molti casi l’equilibrio di genere o non è rispettato o è del tutto assente.

Se per settembre fosse in vigore la legge sollecitata dal Governo, funzionerebbe così. Scrivendo il nome di due uomini sulla scheda della stessa lista, è valido il primo nome e si cassa il secondo, scrivendo quello di un uomo e di una donna sulla stessa lista sono validi entrambi. Collegata alla doppia preferenza, secondo una campagna elettorale già vista nei Comuni, si può organizzare il gemellaggio uomo-donna con l’obiettivo di drenare quanti più voti possibile. Una strategia che al momento non interessa affatto i candidati, affaccendati nel capire chi fra loro sarà in quelle liste e con quale gioco di incastri, insomma un dettaglio rispetto a una svolta sulle politiche di genere che passano, è bene sia chiaro, anche da leggi ad hoc.

Questo dibattito, rimesso in circolo dopo anni di sonnecchiamenti sul tema, sta comunque creando scompiglio fra i candidati maschi nelle liste. E se fossi io l’escluso, e se la lista senza le tre donne non fosse valida? Ma si paga solo un’ammenda? Quindici anni per riaffrontare la questione di genere in Puglia, 8 da quel giorno del 2012 in cui, dopo la raccolta di 30mile firme per la legge 50 e 50 e doppia preferenza, la legge venne affossata dal consiglio, 4 anni dalla legge del governo. E siamo giunti alla votazione per il prossimo consiglio regionale.