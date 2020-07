Siponto, cittadina “Basta inciviltà, basta ignoranza, basta rifiuti” (FOTO)

, 04 luglio 2020. Abbandono rifiuti nel territorio di Manfredonia, nuova segnalazione dei cittadini.

“Sono una semplice cittadina di Siponto e vorrei far presente lo stato di inciviltà che regna in questo paese. Stanotte verso le 3.45 qualcuno ha ben pensato di trascinare la sua immondizia per viale dei pini, lasciando pezzi per strada (per non parlare del terribile fracasso che ha fatto svegliando noi tutti) e lanciando le relative buste nel canale. Allego le foto”.

“Ora mi chiedo: a chi tocca pulire e raccogliere la loro immondizia? Io mi sono stancata, ogni settimana davanti casa raccolgo buste piene di scarti che lanciano dai finestrini.. Ma stanotte siamo arrivati al limite!”.

In attesa di un intervento della Polizia municipale di Manfredonia.

fotogallery