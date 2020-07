Vespa e la moglie in weekend sul Gargano, con loro Anna Maria Fallucchi

Week end lungo sul Gargano di Bruno Vespa con la moglie e in compagnia di(in odore di candidatura alle regionali). Prima tappa giovedì a a San Giovanni Rotondo, poi cena al Trabucco a Peschici. Vespa ha dormito nella casa della candidata – per l’ufficializzazione manca solo qualche passo, sebbene la sua campagna elettorale sia partita, senza simbolo ma con il nome di Fitto sui manifesti- a Rodi Garganico e poi dal porto di Rodi sono partiti per le Tremiti dove il giornalista si ferma fino a domenica.

Come si sono conosciuti? La Coldiretti provinciale e regionale avevano chiesto un riferimento del territorio per indicarlo a Vespa, e questo era appunto Fallucchi. Da ciò è nata un’amicizia, il giornalista è rimasto molto colpito dalle bellezze del Gargano.