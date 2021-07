“Diecimila vele contro la violenza sulle donne” a Manfredonia

Manfredonia, 04 luglio 2021. Nella splendida cornice del Golfo di Manfredonia, a pochi chilometri fuori dal porto commerciale, si è svolta stamane la manifestazione “Diecimila vele contro la violenza sulle donne“, alla quale hanno aderito decine di natanti a vela e motore, tutte in cerchio per oltre un’ora in un flash mob per sensibilizzare l’opzione pubblica su un tema tanto importante quanto attuale, quello dolente della violenza sulle donne e di genere.

Tanti le associazioni che hanno collaborato per la organizzazione dell’evento, svoltosi in contemporanea, su tutto il territorio nazionale, tra cui, la Lega Navale Sezione di Manfredonia, Centro Velico del Gargano, Yatching Club Marina del Gargano, Rotary di Capitanata, Uisp Manfredonia ma soprattutto associazione tematiche o meglio centri anti violenza, tra cui “Impegno Donna” ed Osservatorio “Giulia e Rossella” che da anni ormai, con una equipe di specialisti, operano sul territorio per arginare il fenomeno della violenza e soprattutto fornire alle vittime, nella maggior parte donne, assistenza a 360 gradi, dal supporto psicologico a quello legale.

Un drappo rosso issato su ogni imbarcazione come simbolo della manifestazione, come a dire una violenza inaccettabile che va assolutamente arginata, visti i sempre più numerosi episodi di femminicidio, spesso determinati da una non sempre efficace e tempestiva applicazione della legge 69 del 2019, meglio conosciuta come “Codice Rosso”.

Una manifestazione ben riuscita che, tuttavia, non resterà isolata, difatti, come è stato chiaramente specificato dagli organizzatori, verranno organizzati altri eventi per sensibilizzare ulteriormente non solo l’opinione pubblica ma soprattutto il legislatore sulla necessità che per il futuro, siano predisposti ulteriori interventi per cercare di ridurre al lumicino, gli intollerabili episodi di violenza sulle donne e di genere.

Manfredonia, a cura di Antonio Castriotta