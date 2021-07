Manfredonia, 04 luglio 2021. “Il meraviglioso sole di questa calda giornata estiva è stato oscurato dalla terribile notizia della dipartita di un carissimo amico: Mimì Pacilli.

Socialista autentico, uomo concreto ed altruista, tra i tanti contributi alla sua città, in particolare il rafforzamento della struttura ospedaliera. Tante le battaglie in cui il caro Mimì mi è stato accanto, trasmettendomi valori importanti ed insegnandomi che in politica non esistono nemici, ma soltanto avversari, e che il confronto costruttivo e leale anche tra chi ha vedute diverse può portare ad un arricchimento reciproco.

Quante chiacchierate con te, caro Mimì, che sei stato per me un padre politico, sempre disponibile, sempre vicino, anche nei momenti più difficili della mia vita.

Mi sento onorato di esserti stato amico e da oggi sarò sicuramente più solo senza di te. Promettimi di starmi vicino e di continuare da lassù a sostenere i miei passi anche nei momenti di tempesta, come hai sempre fatto.

Condoglianze alla tua famiglia, a cui mi stringo in un forte abbraccio. Grazie di tutto Mimì! Ti voglio bene”.

E’ quanto riporta sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.