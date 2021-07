Jerry Calà, Toti e Tata e Renato Ciardo nell’estate di Capitolo

Nel mese di luglio il lido Losciale di Monopoli (Ba) proporrà tre appuntamento all’insegna della musica e dello spettacolo con importanti personaggi, quali Jerry Calà, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e Renato Ciardo.

La stagione del lido avrà inizio domenica 4 e proporrà vari appuntamenti nel corso della settimana, con varie formule per rilassarsi e divertirsi sotto il sole e sotto le stelle. Tra questi ampio spazio sarà ad eventi live, con artisti che abbracciano sia la musica che lo spettacolo in senso più ampio.

“In questa location – spiega Maurizio Mastrorilli, responsabile della programmazione artistica de lido – che ha ereditato lo spazio lasciato dalla storica discoteca Trappeto lido, proporremo degli spettacoli all’insegna del divertimento”.

Il primo a esibirsi, giovedì 8, sarà Jerry Calà, personaggio di spicco con i suoi film tra i quali “Sapore di mare” “Yuppies” e “Abbronzatissimi”, nonché con i suoi tormentoni “Libidine” e “Capito” , che sarà impegnato con lo spettacolo “Una vita da libidine concert show”, un concerto nel quale ripercorre la sua carriera in musica. Seguiranno, giovedì 15, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, i due attori che hanno ottenuto una grande fama con il duo “Toti e Tata”, formatasi nel 1985 e celebre per programmi quali “Filomena Coza Depurada”, “Teledurazzo”, “Il“Polpo” e tanti altri ancora, che proporranno lo spettacolo “Il cotto e il crudo”. Nel terzo appuntamento, in programma venerdì 23, si esibirà il comico e musicista Renato Ciardo, il figlio del grande Gianni, noto per le sue performance televisive e dal vivo anche come membro della Rimbamband. Da solo sul palco si cimenterà in uno show nel quale sarà impegnato a suonare, cantare, imitare e recitare.

“Ad agosto proporremo altri spettacoli. In base alle disposizioni ministeriale per via dell’emergenza sanitaria, speriamo di poter dare maggiore spazio alla musica da ballare. Contreremo gli eventi il venerdì, dando sempre priorità al divertimento e al buon umore”.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione al 3929111969.