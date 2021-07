Operazione al tendine d’Achille. Spinazzola tornerà tra 5/6 mesi

(GAZZETTADELLOSPORT). “La forza del lupo è il branco. La forza del branco è il lupo. E ora si parte”. E’ il messaggio del calciatore azzurro Leonardo Spinazzola, in partenza per la Finlandia, dove domani si sottoporrà ad un intervento condotto dagli specializzati Dott. Orava e Dott. Lempainen per ricostruire il tendine d’Achille del piede sinistro.

Il calciatore è rientrato dal ritiro della nazionale a disposizione del suo club, la Roma, con cui continuerà a concordare il percorso di cure. Un infortunio da 5-6 mesi di stop.