Scoppia l’estate, i timori dei bagnanti “Speriamo che non ci chiudano in autunno”

Isola Varano, 04 luglio 2021 – Settimana di Ferragosto? No, siamo ancora ai primi di luglio ma le spiagge del litorale di Foce e Isola Varano sono entrate nel vivo dell’estate. A baciare questa domenica è il sole e il gran caldo, che ha portato molti turisti a muoversi da tutta la provincia per godersi un po’ di relax sotto al sole o in acqua.

Una stagione fortemente attesa dopo l’inverno e la primavera da lockdown, che offre ampie speranze per il ritorno alla vita normale. A dire la propria in riguardo, attraverso delle interviste, sono stati i bagnanti in spiaggia che non hanno comunque perso le insicurezze per il prossimo autunno, sperando di evitare una volta per tutte una nuova ondata pandemica.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola