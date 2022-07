Il caldo ammazzamercati, Casambulanti: “Mai visto un mese di giugno così, cali fino al 94%”

“Ambulanti Categoria Disagiata”: una battaglia storica che CasAmbulanti non ha mai smesso di combattere e che sta portando avanti con abnegazione e tenacia in tutte le sedi. Categoria disagiata, quella degli ambulanti, che più delle altre continua a soffrire le avversità: dalla lunghissima crisi derivante dalla pandemia fino al caldo che sta continuando a desertificare le aree mercatali e fieristiche in Puglia.

La tenacia e la perseveranza hanno un nome, quello del sindacalista pugliese Savino Montaruli che ha dichiarato: “Categoria Disagiata nei fatti ma senza alcuna forma di sostegno, di indennizzo, di incentivazione e neppure di vicinanza umana. Categoria isolata ed emarginata che però, grazie alla quotidiana opera di rivendicazione combattuta sul campo, non si lascia umiliare e reagisce ma fino a quando? Il caldo che ha caratterizzato il mese di giugno, e che persiste, ha messo a dura prova i 18mila ambulanti di Puglia.

Il mese di giugno 2022, infatti, è stato quello peggiore di tutti i tempi. Mai si era avuto un calo di vendite e di presenze che, in alcuni giorni, ha sfiorato che il 94% quindi aree mercatali praticamente desertificate, con l’aggravante che spesso sono allocate in periferie senza servizi pubblici disponibili. Eppure nonostante ciò gli ambulanti hanno continuato a sfidare il gran caldo restando sui propri posti di lavoro anche per servire un solo consumatore. un Valore, questo, che gli Enti pubblici e la politica locale non sanno apprezzare.

Anche il sistema fieristico sta subendo gli effetti del gran caldo come di altre condizioni collaterali, a cominciare dalla crisi dei bilanci familiari e la scarsa propensione ai consumi. Un disastro che continua ad essere sottovalutato; una tensione sociale che continua ad essere ignorata e che può scoppiare davvero da un momento all’altro. Se ci saranno altre battaglie sindacali da affrontare siamo pronti e sempre in prima linea, questa volta la questione potrebbe essere di “sopravvivenza” e in questo caso il gioco si farebbe duro, molto duro, senza esclusione di colpi” – ha concluso il leader sindacale pugliese.