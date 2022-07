In ricordo di Pasquale Fiananese, amante della vita e della musica

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 luglio 2022. Era un giorno caldissimo dell’estate del ’92 quando ci arrivò la notizia dell’incidente di Pasquale.

Increduli e costernati ci passammo la notizia ed il giorno dopo ci ritrovammo in chiesa per dirgli addio. La chiesa era stracolma di parenti ed amici. Tutti senza parole, una vita così giovane, piena di aspettative e di belle speranze, spezzata per sempre.

Pasquale ama la musica e questa passione lo porta a frequentare gli studi di quella che era, un tempo, la radio rock della città di Manfredonia, Radio Amica. Qui incontra Morgan e Roland Pacilli, diventano inseparabili. L’amicizia danza sulle note della new wave inglese e del rock americano.

Il direttore, Matteo Pacilli, tra i primi a correre in pronto soccorso quella terribile notte, lo vede come il trascinatore della radio, quello che coinvolge e che da la carica per le dirette.

Morgan e Roland apprezzano di lui la capacità di affrontare ogni cosa con le parole giuste. Pasquale è uno scanzonato, intelligente e sempre col sorriso. Appassionato della parte tecnica preferisce stare alla regia, le sue facce buffe mettono di buonumore, contribuendo così alla riuscita di gag esilaranti. Durante i miei programmi riesce anche a dire delle battute al microfono risultando una spalla di notevole spessore.

Con Emanuela Del Vecchio, fidanzata del caro amico Francesco Perillo, conduce il programma ‘Musica e Cinema’. Si procurano due abbonamenti al teatro San Michele e riescono ad intervistare tra i più grandi nomi del teatro di quegli anni come Calindri e Ferrari. Emanuela ricorda, ancora oggi ridendo, la rocambolesca intervista ad Eugenio Finardi. Pasquale scavalca le transenne, si infila nella sua auto e gli fa registrare perfino un jingle per invitare all’ascolto di Radio Amica.

Con Michele Vigone inventano una gara che consiste nel proporre tre dischi, vince chi mette il pezzo più forte. Arriva a condurre un programma tutto suo ‘Out of Time’ dove raccoglie successo. Erano gli anni di The Joushua Tree degli U2, Our Favourite Shop degli Style Cuncil.

Eravamo giovani, eravamo felici e lo sapevamo!

A Pasquale Fiananese 5 luglio 1992 – 5 luglio 2022 con immutato affetto.

Antonella Pazienza

Matteo Pacilli

Morgan e Roland Pacilli

Emanuela Del Vecchio

Francesco Perillo

Michele Vigone

E tutti gli amici di Radio Amica che gli hanno voluto bene.

La messa in suo ricordo si terrà martedì 5 luglio presso la chiesa Spirito Santo alle ore 19.00