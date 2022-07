Pnrr cultura: esultano i borghi dauni, Foggia dall’elenco è quasi assente

Statoquotidiano.it, 4 luglio 2022. Non lo diciamo noi ma l’economista Gianfranco Viesti nel suo studio complessivo sui finanziamenti “Le città italiane e il Pnrr”, condotto con le ricercatrici dell’Università di Bari Carmela Chiapperini ed Emanuela Montenegro: “A Foggia, in base alle misure fin qui analizzate, (non solo quelle culturali, ovviamente,ndr) saranno realizzati interventi per 15 milioni di euro- importo destinato naturalmente a crescere con le altre misure, precisa una nota- cifra inferiore a quella destinata al piccolissimo comune di Accadia, nella sua provincia, selezionato nel bando “borghi” e che disporrà di 20 milioni di euro”. Calcolando gli investimenti per abitante, a Foggia sono destinati 102 euro, a Brescia 2302 euro. (vedi tabella)

Lo studio dell’economista di una quarantina di pagine analizza tutte le misure. “Quaranta città italiane sono sinora destinatarie di interventi per un importo pro-capite inferiore alla metà della media dei capoluoghi”. Esse sono distribuite fra Nord, centro e Sud. In quest’ultimo caso- a sud, – rientrano, in Puglia, Foggia, Barletta e Lecce.

Intanto i borghi dei Monti Dauni hanno intercettato un bel gruzzoletto di Fondi nel settore cultura- oltre ai 20 milioni di Accadia per la linea A- che superano i 14 milioni di euro per i borghi linea B. Esultano, giustamente, e noi con loro, solo che poi quell’elenco noi l’abbiamo guardato.

I fondi del Pnrr assegnati dal Mic, ministero della cultura, sono 1, 8 miliardi di euro per 274 cinema, 348 teatri, 120 musei, 310 borghi, 134 parchi e giardini storici, 257 luoghi di culto, torri e campanili, 286 chiede del Fec (fondo edifici di culto del Ministero dell’interno).

Foggia città da questo elenco è praticamente assente- come se non avessimo parchi o chiese o giardini da rifare- e compare solo nel paragrafo dedicato all’efficientamento energetico dei cinema: al Cine Village GrandApulia sono destinati euro 415.131,39. Dopodiché è tutto un pullulare di paesi della provincia. Alla luce di quello che dice l’economista Viesti, quello che manca in questo elenco, evidentemente, nemmeno si trova in altre misure del Pnrr per Foggia e per ora.

Vediamo cos’è toccato ai borghi linea B

Comune di Sant’Agata di Puglia euro- 1.598.437,00, Comune di Deliceto euro 1.598.000,00, Comune di Candela euro 1.599.127,00, Comune di Celle di San Vito, Comune di Castelluccio Valmaggiore, Comune di Faeto euro 2.560.000,00, Comune di Ordona euro 1.600.000,00, Comune di Bovino, euro 1.600.000,00, Comune di Orsara euro 1.600.000, Comune di Rocchetta Sant’Antonio euro 1.595.000,00, Comune di Casalvecchio, euro 2.080.000,00.

Giardini e parchi.

Per i Giardini pensili del Palazzo Ducale di Bovino euro 1.550.000,00.

Per le Chiese Fec – (Fondo edifici di culto del ministero) abbiamo: Lucera, Chiesa di Santa Maria della Pietà, euro 1.000.000,00, San Severo, Chiesa di San Potito Martire euro 1.500.000,00, Troia, Chiesa di S Bernardino, euro 2.450.000,00.

Per l’efficientamento energetico di Musei, nessuno cade nella provincia di Foggia, per quello di cinema e teatri ne abbiamo- a parte il già citato Cine Village a GrandApulia- tre a Cerignola (la multisala, euro 480mila, il teatro Mercadante, 250 mila euro, il cinema Roma, 250mila euro) e uno a Lucera, il cineteatro dell’opera 153 mila euro.

I finanziamenti per Foggia saranno destinati inevitabilmente a crescere con le altre misure, dice Viesti. Sarà, per ora esultano i borghi dauni e noi pensiamo, per esempio, alle chiese chiuse in città e al parco urbano della villa. Nulla per loro? Sì, servirebbe una cabina di regia per capire chi ha candidato cosa.

Paola Lucino, 4 luglio 2022