Chiusura Casa di riposo “A. Rizzi”, studenti lanciano raccolta fondi

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Dopo la Lettera scritta alla città a fine maggio e dopo l’incontro, a inizi di giugno, i con gli esponenti politici locali e regionali e con il vescovo Padre Franco Moscone, non si ferma l’azione di sensibilizzazione da parte degli studenti del Liceo “Galilei-Moro” a favore della Casa di riposo “A. Rizzi” per evitarne la chiusura.

Infatti, nonostante la scuola sia terminata da alcune settimane, gli studenti del Liceo ora hanno creato un fondo e lanciano una campagna di raccolta fondi a favore degli anziani ospiti della Casa.

Per far conoscere le modalità di sostegno e per sensibilizzare l’intera città a tale iniziativa, alcuni studenti stazioneranno, con un gazebo, in Piazza del Popolo, nei giorni di giovedì 6 e venerdì 7 luglio, dalle ore 19.30 alle ore 21.30. Tutto questo grazie al prezioso aiuto e alla collaborazione della PASER di Manfredonia, che darà il proprio supporto logistico.

I ragazzi non prenderanno alcuna somma di denaro, ma si limiteranno e dare spiegazioni e a fornire il link del fondo sul quale tutti possono offrire il loro confronto, anche minimo.

Gli alunni fanno sapere che già molte associazioni hanno dato la loro disponibilità a collaborare, facendo un versamento sul fondo. Pertanto, diffidano da chiunque a nome loro potrebbe andare in giro a chiedere soldi. Inoltre, ad agosto stanno preparando un concerto di beneficenza per promuovere tale iniziativa. Invece, nelle prossime settimane gireranno per i negozi di Manfredonia, non per chiedere o prendere soldi, ma per sensibilizzare i commercianti e diffondere il link del fondo di solidarietà per la A. Rizzi sul quale poter elargire eventuali propri contributi.

Lo scopo non è tanto avere la pretesa di risolvere la difficile situazione finanziaria della Casa, ma con un gesto simbolico, tentare di ricompattare le coscienze di tutti i cittadini per una causa comune, e cioè la salvaguardia di un bene pubblico come la Casa “A. Rizzi”, patrimonio di tutta la città.

Gli studenti, guidati da alcuni docenti, chiedono a tutti i cittadini di Manfredonia di non girarsi dall’altra parte. Lo chiedono ai commercianti, ai professionisti, alle famiglie, alle associazioni. Un piccolo obolo fatto da ciascuno, se messo insieme a quello di tutti gli altri, può diventare una grande somma che può sostenere la Casa A. Rizzi in questa difficile fase di transizione, in attesa che i problemi strutturali vengano risolti da chi ne ha la giusta competenza.

Riportiamo qui di seguito il link del fondo sul quale è possibile fare versamenti a favore di tale benefica iniziativa.

https://www.gofundme.com/f/anna-rizzi-patrimonio-della-citta-aiutiamola?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Grazie. E vi aspettiamo giovedì e venerdì prossimi in Piazza del Popolo”.

A cura di un gruppo di studenti del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia.