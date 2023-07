Inaugurato a Bari il nuovo centro dedicato all’autismo

BARI – Solo nella provincia di Bari 2.500 bambini e adolescenti sono affetti da forme di autismo, 800 circa nella città di Bari.

“Dati sottostimati e in continua crescita”, evidenzia Antonio Sanguedolce, direttore generale dell’Asl Bari che oggi, assieme all’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, ha inaugurato un centro per l’autismo nel capoluogo, nato dalla ristrutturazione del centro “Colli-Grisoni”, mentre il governatore Michele Emiliano si è collegato da remoto.

“Una ristrutturazione importante – evidenzia Sanguedolce – questo sarà un centro di riferimento per la città di Bari e la provincia intera, abbiamo anche rimodellato l’assetto organizzativo per quanto riguarda il trattamento dell’autismo. I bambini che sono affetti da autismo sono circa 2.500 in tutta la provincia, circa 800 solo nella città e sono dati sottostimati”.

Per l’assistenza sono impegnati circa 100 dipendenti, di cui 40 solo nel nuovo centro.

“Stiamo per fare dei bandi – annuncia però Sanguedolce – utilizzando un finanziamento regionale di 1,4 milioni per fare nuove assunzioni di personale, per fare formazione e per potenziare i percorsi di inclusione”. “Avere questo centro di riferimento è un fatto molto importante – ha aggiunto Palese -.

Siamo molto impegnati nel contesto della sindrome dell’autismo che è in espansione, quella dell’Asl Bari è una iniziativa pregevole e necessaria. Saremo impegnati nel continuare sul potenziamento del settore socio assistenziale”.